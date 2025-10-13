El concurso de fotos de Hernani Burujabe tiene abierto el plazo de entrega

Hernani Burujabe ha creado en los últimos cuatro años proyectos para el municipio y la ciudadanía en sectores básicos: Alimentación, cuidados, energía, biodiversidad, moneda, telecomunicaciones ... y vivienda. En estas fechas ha convocado un concurso fotográfico con el que quieren conocer la realidad del pueblo, con preguntas como «¿Qué se te ocurre cuando hablamos de cuidados?, ¿De alimentación?, ¿De qué manera han influido los proyectos de Hernani Burujabe en el pueblo?»

La intención de las fotografías presentadas al concurso puede ser una denuncia de situaciones que se encuentran en Hernani en los siete sectores mencionados, una imagen relacionada con las alternativas que se están construyendo o se podrían construir o bien una fotografía que combine las dos anteriores, es decir, una imagen que aúne denuncia y alternativa.

Las fotografías vinculadas a los siete sectores mencionados hay que enviarlas y «entre todas construyamos la imagen general de Hernani o la del pueblo que querríamos construir». La fecha límite para la entrega de fotos es el 19 de octubre.

Las fotografías se deben enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: bidea@hernaniburujabe.eus. En el mensaje también deberán constar el nombre y apellidos del autor y una breve descripción de la fotografía. Así como si dan permiso para que las asociaciones de Hernani Burujabe utilicen en el futuro las fotos enviadas.

Todas las fotografías estarán expuestas el sábado 25 de octubre en Plaza Berri. «Ese día celebraremos Burujabetzen Eguna y allí estarán los agentes de los siete sectores económicos que son eje de Hernani Burujabe para informar sobre su trabajo», indican. Esta celebración contará con una programación de todo el día y se aprovechará para realizar la entrega de premios del concurso de fotografía, a las 13.30 horas también en Plaza Berri.

Los premios serán: Lote de productos de Herrilur, sesión de asesoramiento y una cuota de socio de Enherkom, 100 ekhis de Ekhilur, cuatro árboles autóctonos de Hernani por parte de Sagarreta, material deportivo del club de rugby de Hernani y del Club Deportivo Hernani.