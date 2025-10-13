Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

El concurso de fotos de Hernani Burujabe tiene abierto el plazo de entrega

Hernani

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

Hernani Burujabe ha creado en los últimos cuatro años proyectos para el municipio y la ciudadanía en sectores básicos: Alimentación, cuidados, energía, biodiversidad, moneda, telecomunicaciones ... y vivienda. En estas fechas ha convocado un concurso fotográfico con el que quieren conocer la realidad del pueblo, con preguntas como «¿Qué se te ocurre cuando hablamos de cuidados?, ¿De alimentación?, ¿De qué manera han influido los proyectos de Hernani Burujabe en el pueblo?»

