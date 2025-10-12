Comidas de todo el mundo, de la mano de personas migrantes

Juan F. Manjarrés Hernani Domingo, 12 de octubre 2025, 17:04 Comenta Compartir

Argentina, Marruecos, Colombia, Ecuador, Honduras, Senegal, Nigeria, República Dominicana... son algunos de los países que a través de su gastronomía tradicional se han dado cita en la céntrica plaza de Atsegindegi, dentro del encuentro gastronómico organizado por la asociación de personas migrantes y autóctonas de Hernani, Amher.

Una jornada que en el municipio guipuzcoano se repite todos los años y que tiene la particularidad de que los platos son preparados por las propias personas migrantes que residen en la actualidad en Hernani. «Una manera de mostrar tanto su gastronomía como su cultura en general», afirman, que todos los años, y hoy también hace que muchos hernaniarras se acerquen para deleitar el paladar.

Muy buena climatología y fenomenal ambiente el vivido en Atsegindegi de la mano de los migrantes y Amher. Un pequeño viaje por el mundo en una travesía gastronómica que ha contado con diez paradas. También Euskadi estuvo presente con un puesto, representando en este caso al país acogedor.

Buena asistencia de hernaniarras, que por solo cinco euros pudieron degustar dos platos y una bebida. «Se trata de una jornada que viene haciéndose desde que hace unos 20 años se pusiera en marcha la asociación Amher. Uno de los objetivos es relacionar a la gente de distintos orígenes del municipio y para ello se hace este encuentro gastronómico», afirma Fátima, de la asociación Amher. «Siempre lo hemos llamado fiesta, ya que es verdad que es una celebración por la diversidad en una plaza. De todos modos, este año, al ser 12 de octubre, no nos parece que sea un día para celebrar, por los saqueos que hubo en países del sur global».

Orgullosos

Tienen claro que se quiere «poner en valor el respeto mutuo, así como hacia la madre naturaleza», dentro de un acto en el que los migrantes representan a sus países de origen. También se colocó en Atsegindegi una mesa informativa sobre la actividad y la asociación Amher.

El ambiente fue muy bueno, con la colocación de una mesa con los tickets de venta y merchandising, así como un puesto con trabajos de cerámica, delantales y camisetas realizadas por jóvenes. «Es una actividad que en el pueblo es muy bien recibida. En todo el mundo nos gusta comer y esta es una manera de mostrar lo bien que se come en distintos lugares del planeta, acercando amablemente esa gastronomía elaborada por las mismas personas migradas. Pese a las trabas que se les haya podido poner, están orgullosos de ser quiénes son y de sus orígenes», afirma Fátima.