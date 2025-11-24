Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«En algunos casos me ha tocado hacer de modelo y fotógrafa»

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16

«Lo que he pretendido con mis fotografías es representar situaciones y sensaciones que muchas mujeres pueden sentir y padecer. Los resultados los muestro en la exposición», señala la otra artista protagonista de la muestra que se abre esta tarde en Biteri, la fotógrafa Mari Mamerta Aguirre. «Una vez concretado con KarmeLaHoz el cómo enfocar la exposición, fue empezar a hacer realidad ideas que ya tenía yo por si se daba el caso de que se presentara una oportunidad como esta».

«Más difícil me resultó encontrar personas disponibles a la hora de realizar las fotografías y algunas no fueron posibles por cuestión de horarios... Por ello tuve que hacer de modelo y fotógrafa a la vez, lo que fue un poco caótico».

