Buen triunfo del Hernani ante el Mundarro en un derbi muy físico en el polideportivo

HernaniBuen triunfo del Hernani ante el Mundarro en un derbi muy físico en el polideportivo
Hernani
Martes, 21 de octubre 2025, 20:34
Derby muy dinámico y con mucho ritmo el jugado el pasado fin de semana en el municipio entre las jugadoras del Hernani y del Mundarro ... dentro de la categoría sénior de balonmano. Finalmente las de casa ganaron 40-29, en un encuentro en el que los ataques predominaron sobre las defensas. Al ser ambos equipos muy jóvenes, el partido tomó un cariz muy físico, con rápidas transiciones.
El mando del partido lo tuvo en todo momento HET. En la primera mitad conseguía pequeñas ventajas de 2-3 goles con respecto al Mundarro, que las de Astigarraga inmediatamente neutralizaban. No obstante, al descanso se llegó con 21-18. Fue en los primeros 10 minutos de la segunda mitad cuando las hernaniarras endosaron un parcial de 5-1 al Mundarro y rompieron el partido definitivamente.
A partir de ahí la ventaja hernaniarra se mantuvo pese a los leves arreones del equipo de Astigarraga y el partido murió plácidamente. Los dos puntos subieron al casillero del Hernani, que se alcanza el tercer puesto, condenando al Mundarro a ser colista de la categoría con 0 puntos en su casillero.
