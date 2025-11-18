Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del partido jugado en Mutriku. Juanfer
Hernani

Buen empate del Hernani en el siempre complicado campo del Mutriku

Resultado justo en un partido en el que los de Beñat Larrañaga compitieron muy bien y tuvieron opciones de ganar

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

No fue nada sencillo el partido que tuvo que afrontar en la pasada jornada el primer equipo masculino de fútbol del Hernani en el campo ... del Mutriku. El conjunto hernaniarra, uno de los que tiene la plantilla más joven en División de Honor Regional, se medía con un equipo costero que atesora mucha veteranía. Si se le suman las peculiaridades del campo mutrikuarra, muy pequeño, las complicaciones se multiplicaban para los de Beñat Larrañaga. Lo cierto es que hicieron un buen partido que finalizó con un justo 2-2, en un enfrentamiento muy equilibrado que los dos equipos pudieron ganar.

