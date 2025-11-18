Buen empate del Hernani en el siempre complicado campo del Mutriku

No fue nada sencillo el partido que tuvo que afrontar en la pasada jornada el primer equipo masculino de fútbol del Hernani en el campo ... del Mutriku. El conjunto hernaniarra, uno de los que tiene la plantilla más joven en División de Honor Regional, se medía con un equipo costero que atesora mucha veteranía. Si se le suman las peculiaridades del campo mutrikuarra, muy pequeño, las complicaciones se multiplicaban para los de Beñat Larrañaga. Lo cierto es que hicieron un buen partido que finalizó con un justo 2-2, en un enfrentamiento muy equilibrado que los dos equipos pudieron ganar.

La primera parte fue peor que la segunda por parte del Hernani, de hecho terminó con un 1-0 en contra. A los de Zubipe les costó hacerse al campo y en el minuto 15 vio como el Mutriku se ponía por delante. Un duelo aéreo en el que ni defensor y ni atacante logran tocar el balón, con los hernaniarras menos atentos a la caída posterior. El resultado fue un gol en contra que obligó al Hernani a remar en busca del empate. Los de Hernani sufrían para ganar duelos en el centro del campo y la delantera y así era muy difícil. De todos modos, cerca del descanso hubo un claro penalti sobre Barri que el árbitro no señaló.

En la segunda mitad el mister decidió cambiar de sistema y lo cierto es que al equipo le sentó muy bien. Se pasó a defensa con tres centrales, facilitando mucho la salida de balón, a lo que también ayudó que el rival se mostrara más cansado y bajara la presión realizada en la primera mitad.

Los cambios que llegaron desde el banquillo acabaron de afianzar la mejoría hernaniarra en ataque. Dos de ellos fueron claramente protagonistas:Amonda y Grinche. El primero marcó el gol del empate en el minuto 18, tras una muy buena jugada personal iniciada en la costado izquierdo. Era el primer disparo de los hernaniarras. Pero es que solo 6 minutos más tarde una nueva jugada suya por la izquierda acabó en penalti a favor del Hernani. El delantero Xixa puso el balón en la escuadra y subió el 1-2 al marcador.

El Hernani se las prometía muy felices pero la ventaja duró muy poco. Fue sacar de centro y prácticamente en la siguiente jugada el Mutriku logró la igualada en un lance con centro desde la banda izquierda y remate de primeras en el segundo palo del delantero rival. Por lo tanto, un cuarto de hora para finalizar el partido y vuelta a empezar.

Fueron unos minutos de partido muy intensos en los que los dos equipos tuvieron sus opciones. El Mutriku apretó, pero el Hernani logró estirarse con salidas a la contra por la banda derecha, donde Grinche consiguió dar profundidad. Los primeros en acercarse con claridad fueron los locales, con un disparo que repelió el larguero en el minuto 35, pero luego el Hernani tuvo dos opciones muy claras, ambas con pases desde la derecha de Grinche. La más clara fue la última de ellas, con el tiempo ya cumplido, un pase de la muerte que a puerta vacía y en posición algo forzada lanzó Rouget por encima del larguero. El Hernani estuvo muy cerca de ganar.