Muy buen debut del joven Julen Deskarga en categoría profesional

J. F. M. hernani. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El hernaniarra Julen Deskarga no pudo tener mejor debut el pasado viernes en Galarreta. En su primer partido como profesional, acompañado por Martirena, ganó 15-10 y 15-11 a Susperregi y Eskudero. Deskarga no engañaba al asegurar que es un delantero más técnico que de fuerza y enseñó en lo que destaca: Una buena técnica y facilidad para terminar tantos. Arriesgó, fue valiente y le salió bien. Martirena hizo daño con el saque, dominó atrás y eso ayudó a Deskarga a la hora de jugar más al ataque y de cara. Sin tener que defender tanto, los colorados llevaron la iniciativa y terminaron mejor ambos set, que ganaron bien. Habrá que ver de cerca la evolución del hernaniarra, pero apuntó maneras. Los ganadores sumaron cuatro puntos y los perdedores se quedaron en cero en el campeonato de segunda.