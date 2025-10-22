Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Buen ambiente en Portu Eguna

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:10

Los vecinos de Portu celebraron el sábado el día del barrio y la jornada se desarrolló en medio de un gran ambiente. La climatología ayudó en el desarrollo del programa de actividades previsto. Por la mañana el protagonismo fue para el concurso de tortillas de patata, con victoria de César y segundo lugar para Lur, para disfrutar luego de una concurrida comida popular. Por la tarde Portu Eguna se cerró con una romería con el grupo Bide Batez.

