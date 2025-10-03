Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento pone en marcha el proceso con el que se comprometió en verano. Juanfer
Hernani

El Ayuntamiento abre un proceso por la convivencia tras las agresiones «racistas» de sanjuanes

El consistorio pone la iniciativa en manos de una fundación con larga experiencia en la gestión de conflictos y la interculturalidad

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:41

Comenta

Tal y como se comprometió en verano, el Ayuntamiento de Hernani ha puesto en marcha un proceso sobre la convivencia y la interculturalidad. Para ello ... contará con el asesoramiento de Gizagune, una fundación con una larga experiencia en gestión de conflictos y promoción de la convivencia. El estudio tiene como punto de partida principal los problemas sucedidos en Hernani durante las pasadas fiestas de San Juan. Hay que recordar que se produjeron ataques a magrebís tras una pelea sucedida en la noche del 23 de junio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  3. 3

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  8. 8 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  9. 9

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  10. 10

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento abre un proceso por la convivencia tras las agresiones «racistas» de sanjuanes

El Ayuntamiento abre un proceso por la convivencia tras las agresiones «racistas» de sanjuanes