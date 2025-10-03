El Ayuntamiento abre un proceso por la convivencia tras las agresiones «racistas» de sanjuanes

Tal y como se comprometió en verano, el Ayuntamiento de Hernani ha puesto en marcha un proceso sobre la convivencia y la interculturalidad. Para ello ... contará con el asesoramiento de Gizagune, una fundación con una larga experiencia en gestión de conflictos y promoción de la convivencia. El estudio tiene como punto de partida principal los problemas sucedidos en Hernani durante las pasadas fiestas de San Juan. Hay que recordar que se produjeron ataques a magrebís tras una pelea sucedida en la noche del 23 de junio.

El primer paso será recoger las percepciones e inquietudes de la ciudadanía, especialmente tras los hechos ocurridos en junio, a través de entrevistas y foros con diferentes agentes y representantes. Estos se completarán con entrevistas a la ciudadanía a pie de calle. Toda esta información se cotejará con datos recogidos por diferentes entidades. El informe que se presentará a finales de año recogerá los resultados de este primer proceso. «Desafortunadamente, hemos observado también en Hernani algunas actitudes e incomodidades que se están dando en la sociedad. Consideramos imprescindible iniciar un proceso de reflexión que tenga como base la convivencia», han señalado desde el Ayuntamiento.

En los sucesos de junio, especialmente en los sanjuanes, se produjeron varias agresiones «que tuvieron una base racista y entorpecieron la convivencia», señalan desde el Consistorio.

Por ello, además de recoger las inquietudes y percepciones de la ciudadanía y contrastarlos con los datos, el departamento de Interculturalidad del Ayuntamiento, en colaboración con AMHER y otros agentes locales, iniciará la elaboración de un protocolo contra las agresiones racistas. Por ejemplo, se organizarán talleres antirrumores dirigidos a quienes quieran formarse en este tema. Con las reflexiones que se vayan a recoger en estos dos procesos, se podrá completar una planificación de iniciativas y medidas concretas. «El proceso tendrá como objetivo reforzar la cohesión local y fortalecer la comunidad, teniendo en cuenta la diversidad que hay en Hernani», señalan.