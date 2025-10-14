Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los concejales Aitor Lukas y Patxi Ibarguren ante Burujaberen Etxea.
Hernani

«Buscamos ayudar a los jóvenes en su primer acercamiento al mundo laboral»

El Ayuntamiento de Hernani pondrá en marcha de manera piloto hasta junio un servicio de asesoramiento para jóvenes

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Martes, 14 de octubre 2025, 10:23

Dentro de las iniciativa que se vienen desarrollando con la juventud en Hernani ahora surge una nueva vinculada a la inserción en el mercado laboral, una fase siempre complicada cuando se comienzan a dar los primeros pasos en el mismo. El Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha un servicio de orientación de empleo para jóvenes entre 16 y 30 años. El mismo dará sus primeros pasos el 21 de octubre y desde esa fecha todos los martes se ofrecerá un servicio de asesoramiento en Burujabetzen Etxea.

Según han dado a conocer desde el Consistorio, se trata de una atención personalizada cada martes en Burujabetzen Etxea, en un horario de 9.00 a 12.00 horas. Se ofrecerá presencialmente el servicio o bien online. De todos modos, la nueva iniciativa funcionará con cita previa y ya se puede empezar a pedirla. El contacto se puede hacer en Burujabetzen Etxea, en Florida 28, o bien por medio del mail tokiko-garapena@hernani.eus o en el teléfono 943 333501. El técnico de Empleo del Ayuntamiento se encargará de la atención personalizada a jóvenes.

Lo que sí han dejado claro desde el Ayuntamiento es que el nuevo servicio, por el momento, estará en funcionamiento de manera piloto hasta el mes de junio. Tras esos primeros meses es habitual hacer una valoración de cara a observar si está funcionando de manera adecuada el servicio.

El concejal de Juventud, Aitor Lukas, ha explicado que «el empleo y las perspectivas de futuro fueron una de las principales preocupaciones del diagnóstico juvenil de Hernani que realizamos el años pasado. La juventud de Hernani suele tener dificultades para incorporarse al mundo laboral». Por ello, con el fin de facilitar la inserción laboral juvenil, los departamentos de Juventud y Desarrollo Local han creado un servicio de orientación para el empleo «con el objetivo de ofrecer asesoramiento y orientación formativo-laboral a jóvenes entre 16 y 30 años, analizar las oportunidades laborales tanto en el ámbito público como privado, diseñar itinerarios profesionales y formativos y crear una red entre jóvenes de Hernani». Afirma el concejal que creen que este servicio «puede ser de gran ayuda para jóvenes estudiantes y quienes acaban de terminar los estudios, para un primer acercamiento al mundo laboral».

