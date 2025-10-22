19 asociaciones participarán el sábado en Burujabetzen Eguna en Plaza Berri

Juan F. Manjarrés hernani. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Cuarto aniversario de Hernani Burujabe y tercer Burujabetzen Eguna el que tendrá lugar este sábado. Uno de los objetivos de este proyecto es «garantizar los ámbitos básicos para la vida, dejando de hacer negocio con ellos», y entienden que se han logrado resultados «significativos». Entre ellos citan los desarrollados en los ámbitos de la energía, alimentación, moneda, cuidados, telecomunicaciones, biodiversidad y vivienda. Son los sectores que desde Hernani Burujabe se han puesto en marcha. El Burujabetzen Eguna es la cita anual «para celebrar estos logros».

La cita se ha establecido para este sábado, 25 de octubre, en Plaza Berri. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez en la plaza no solo estarán los agentes de los sectores económicos de Hernani Burujabe, sino también varias entidades y asociaciones del municipio. Teniendo en cuenta que los valores que se quieren poner en el centro de todo este proceso son el euskera, el feminismo, el antirracismo, la justicia social y la educación, «varios grupos del pueblo que trabajan a favor de estos valores también participarán», afirman.

Así, para dar comienzo a la jornada, a las 11.30 horas el sábado el payaso Zapotxin irá de puesto en puesto presentando a los participantes. En total, se reunirán 19 asociaciones: AEK, Dobera, Burrunba, Amher, Harrotzen, Stop Desahucios, LAB, ELA, Zero Zabor, Gu geok, Altxa Burua, Jangela Etzi, Enherkom, Herrilur, Henase, EHKom, Etxegura, Ekhilur, Sagarreta, Maitelan y los agentes de Auzozaintza.

Se sacará la foto que marca el inicio oficial de la primera edición de Zaintzaldia, centrada en los cuidados comunitarios

A continuación, se dará comienzo a las jornadas denominadas 'Zaintzaldia' tomando una foto colectiva. Es una iniciativa que se realizará este año por primera vez y que tiene como objetivo reflexionar sobre los cuidados comunitarios. Quien participe en él será 'auzozain' durante una semana y se comprometerá a poner más atención en los cuidados de vecinos. Por lo tanto, está invitado a la foto colectiva de las 12.30 todo ciudadano o asociación que quiera apoyar 'Zaintzaldia'.

A continuación será la hora del almuerzo junto a trikitilaris. A las 13.15 se repartirán los premios del concurso de fotografía organizado por Hernani Burujabe. Recibirán los premios aportados por varias asociaciones de Hernani. Aunque estaba previsto un programa para todo el día, los actos de la tarde se han cancelado debido a la manifestación convocada para denunciar el genocidio en Palestina, a las 17.30 en Bilbo. Por lo tanto, desde Hernani Burujabe también se hará un llamamiento para acudir a la manifestación de Bilbo.