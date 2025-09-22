Los arrecifes de lava de las Canarias, en la segunda sesión de Cimasub en Biteri

Cimasub celebra su segunda sesión de cine con una variada selección de cortometrajes y documentales que invitan a explorar las maravillas del océano, al ... tiempo que nos enfrentan a las amenazas medioambientales que ponen en peligro su equilibrio. Comienza a las 19.00 horas en Biteri, con entrada gratuita.

La sesión comienza con el cortometraje 'A Dragon's Dance', del cineasta australiano Dean Spraakman. En solo cinco minutos, este trabajo nos traslada a las misteriosas aguas del sur de Australia, donde el dragón de mar foliado, una criatura única y elegante, protagoniza un fascinante ciclo de vida.

A continuación, 'Equilibrio: El balance oculto del océano', de Juan Carlos García Carrillo, se sumerge en los mares del Mediterráneo y las Maldivas. Este cortometraje de cuatro minutos no solo destaca la importancia del océano en la regulación del clima terrestre, sino que también advierte sobre los graves peligros que enfrenta debido a la contaminación y el cambio climático.

La obra 'Anima Ocean'i, dirigida por Rafael Herrero Massieu y filmada en las Islas Canarias, es otra de las joyas de esta sesión. Con una duración de tres minutos, este cortometraje musical, galardonado con la Barandilla de Plata, es una oda a la profundidad del océano. A través de un juego de luces, sombras y sonidos envolventes, Herrero lleva al espectador a un mundo paralelo, donde la belleza y el misterio del océano se revelan ante sus ojos.

Uno de los momentos más relevantes de la sesión llega con 'Islas Cíes: biodiversidad amenazada', un cortometraje de cinco minutos dirigido por José Irisarri Castro. Este trabajo pone el foco en la desaparición de la langosta de las aguas gallegas y en la necesidad urgente de crear una Área Marina Protegida (AMP) en las Islas Cíes para salvar la biodiversidad de la región. A través de potentes imágenes, Irisarri pretende concienciar al público sobre el impacto humano en estos ecosistemas y la importancia de protegerlos antes de que sea demasiado tarde.

Otra obra notable de esta sesión es 'Sharks', de Leandro Blanco, un impactante cortometraje de siete minutos que nos abre los ojos ante la explotación comercial de los tiburones. Filmado en diversos lugares del mundo, este trabajo muestra el devastador impacto que la pesca masiva y el comercio de productos derivados de tiburones tienen sobre los ecosistemas marinos.

El cortometraje 'Momentos', dirigido por José Carlos Rando Lara y grabado en Málaga y Granada, cierra esta sesión con una nota de contemplación. En solo cuatro minutos, este corto captura la serenidad y la magia del mar, invitando al espectador a disfrutar de los instantes únicos que regala el océano.

Finalmente, la sesión culmina con el documenta 'Islas Canarias, Arrecifes de Lava', de Rafael Herrero Massieu, una obra de 53 minutos que nos transporta a las profundidades volcánicas del archipiélago canario. Este documental, galardonado con la Barandilla de Plata en la categoría de documentales, explora los secretos de los arrecifes de lava y su singular biodiversidad. Este trabajo es una celebración de la vida que florece en uno de los ecosistemas más extremos del planeta y una llamada a la conservación de estos paisajes tan frágiles como sorprendentes.

La segunda sesión del Cimasub es una reflexión sobre el delicado equilibrio del océano y las acciones necesarias para garantizar su supervivencia. Cada trabajo proyectado, desde cortometrajes hasta documentales, ofrece una perspectiva única sobre la belleza del mundo submarino y los desafíos que enfrenta en la actualidad.