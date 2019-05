El uso de los animales en fiestas a debate el próximo jueves Miembros de la Jai Batzordea, e integrantes de Sokamuturra Bai y de Askekintza, en Biteri. / JUANFER Askekintza y Sokamuturra bai mantienen posturas diferentes con respecto a estos festejos JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Jueves, 2 mayo 2019, 00:10

Jai Batzordea está tratando de conseguir un elemento de acuerdo entre dos posturas antagónicas en el ámbito festivo. La celebración de festejos en los que se utilizan animales es el punto de desencuentro y que está provocando un enfrentamiento de visiones entre distintos colectivos. Por un lado se encuentran los que defienden el que no haya eventos festivos de ningún tipo en los que, bajo su entender, haya «falta de sensibilidad» hacia los animales, en este proceso representados por el colectivo Askekintza. Por el otro, los defensores de todo lo contrario, colectivo de jóvenes de Hernani agrupados bajo 'Sokamuturra bai'. Y es que es la celebración de un festejo tradicional en sanjuanes como la sokamuturra la que ha encendido en gran medida la mecha. Posturas claramente enfrentadas, lo que hace muy complicado el poder llegar a un acuerdo, aunque Jai Batzordea tiene claro que lo va a intentar y, de hecho, los dos colectivos están participando en un proceso de diálogo que busca puntos de encuentro.

Todo el que quiera conocer las distintas posturas se podrá acercar la semana próxima a Biteri para tomar parte en un debate sobre el tema, organizado por la Comisión de Fiestas, en el que tomarán parte tanto Sokamuturra bai como Askekintza. Será el día 9 de mayo a las siete de la tarde.

Un tema siempre polémico y complejo. De momento, para las fiestas de San Juan de este año se ha decidido que convivan tanto la sokamuturra como eventos alternativos. Así, tal y como ya sucediera el año pasado, habrá dos días sokamuturra en lugar de tres como era tradicional. Uno de ellos, además, deberá convivir con eventos alternativos. El tercer día será todo el protagonismo para los alternativos. ¿Hasta cuándo va a ser así y cuándo se dará por cerrado el proceso de discusión? Esa es la pregunta clave y de momento no tiene respuesta. «No sabemos hasta cuándo se va a alargar» afirman desde Jai Batzordea.

Desde Sokamuturra bai tienen claro que no solo buscan mantener el festejo, sino potenciarlo, es decir, recuperar los tres días en sanjuanes en los que tenía lugar. «La prohibición no es el camino», indican. En el lado contrario, Askekintza se muestra también claro en su defensa del «derecho de los animales a ser respetados y no ser utilizados en fiestas». Este es el punto de partida. Aunque hay vecinos que entienden que el tema de la sokamuturra no es más que el punto de partida, la punta del iceberg. «No está solo el asunto de la sokamuturra, también eventos como la exposición de ganado en las Euskal Jaiak, los maskuris de la azeri dantza, de gigantes y cabezudos...». Un tema, sin duda, con mucho recorrido.