Jugadores y técnicos protagonistas de la final tras el partido, junto al alcalde Xabier Lertxundi.

Hernani

«Acoger la final de la Copa de Euskadi aporta visibilidad al club y al pueblo»

Buena valoración de una final que se llevó el miércoles el Irudek Bidasoa Irun, en un partido jugado en el polideportivo

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:30

Comenta

El club de balonmano hernaniarra, promotor de la disputa en el polideportivo del municipio de la final de la Copa de Euskadi de balonmano sénior ... jugada el pasado miércoles, se muestra contento y orgulloso por el buen desarrollo de un evento deportivo de primer nivel. «Entendemos como entidad deportiva que esta final aporta principalmente visibilidad a la labor que venimos haciendo. Tiene mucho trabajo detrás, pero entendemos que ha merecido la pena». Son palabras de una modalidad deportiva recuperada en el municipio y que en los últimos años está creciendo, con 200 fichas y 8 equipos. «Es un tipo de partido que hace que Hernani aparezca en el mapa del balonmano de Euskadi, visto el gran eco que ha tenido», añaden.

