«Acoger la final de la Copa de Euskadi aporta visibilidad al club y al pueblo»

El club de balonmano hernaniarra, promotor de la disputa en el polideportivo del municipio de la final de la Copa de Euskadi de balonmano sénior ... jugada el pasado miércoles, se muestra contento y orgulloso por el buen desarrollo de un evento deportivo de primer nivel. «Entendemos como entidad deportiva que esta final aporta principalmente visibilidad a la labor que venimos haciendo. Tiene mucho trabajo detrás, pero entendemos que ha merecido la pena». Son palabras de una modalidad deportiva recuperada en el municipio y que en los últimos años está creciendo, con 200 fichas y 8 equipos. «Es un tipo de partido que hace que Hernani aparezca en el mapa del balonmano de Euskadi, visto el gran eco que ha tenido», añaden.

En lo que se refiere al partido en sí, fue intenso, jugado de poder a poder y que deleitó al público que abarrotó el polideportivo rozando el lleno absoluto. HET organizó con mimo un evento en el que colaboraron todos los estamentos del club y donde los jugadores y jugadoras de la entidad local se encargaron de que todo fuera sobre ruedas.

El conjunto fronterizo se hizo con el triunfo tras superar a los costeros por 37-21. Se llegó al descanso ya con una ventaja de los iruneses por 17-14. En esa primera parte hubo gran protagonismo de ambos porteros, pararon mucho, sobre todo el jovencísimo guardameta del Bidasoa, David Failde Fuentes, que siguió brillando en la segunda mitad y llevó a su equipo en volandas al triunfo.

En representación del Ayuntamiento, el alcalde Xabier Lertxundi entregó el trofeo de campeones de la Copa de Euskadi al Irudek Bidasoa Irun. También fue muy valorado y aplaudido el partido jugado por el Amenabar Zarautz, muy peleón, que vendió cara su derrota en un partido intenso donde hubo momentos tensos con protestas de ambos técnicos.