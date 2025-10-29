1.800.000 euros para cuidado de jardines y zonas verdes

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:41 Comenta Compartir

Uno de los puntos que pasó por el Pleno municipal fue el relativo al concurso para la adjudicación de los cuidados de zonas verdes y jardines del municipio. Un proceso que «se ha alargado», tal y como se reconoció, y que tiene un montante de 1.800.000 euros por dos años de servicio. Aunque la adjudicación se haga por ese periodo de tiempo, luego se puede alargar tres años más, renovando año a año. Todos los grupos políticos respaldaron este punto, algo que también pasó con la modificación relativa a la ordenanza de locales, punto en el que desde todas las partes se destacó el trabajo conjunto realizado.