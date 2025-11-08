Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Buruntzaldea

Espectáculo infantil y familiar esta tarde en Erribera Kulturgunea

J. F. M.

ASTIGARRAGA.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19

Comenta

Bonita cita la que tiene lugar hoy desde las cinco de la tarde en Erribera Kuturgunea gracias al concierto para un público infantil y familiar que se desarrollará con la participación de la compañía Benetan Be.

Se trata de una actuación que está pensada especialmente para niños desde los 5 años de edad. Discurrirá en euskera y tiene un precio de 3 euros para los menores y 6 para los mayores de 18 años.

El de hoy es un espectáculo que contará fundamentalmente con música pero también con humor, teatro y poesía, dentro de una creación global que califican como «muy divertida». Cita, por tanto, en Erribera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Espectáculo infantil y familiar esta tarde en Erribera Kulturgunea