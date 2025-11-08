Espectáculo infantil y familiar esta tarde en Erribera Kulturgunea

J. F. M. ASTIGARRAGA. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Bonita cita la que tiene lugar hoy desde las cinco de la tarde en Erribera Kuturgunea gracias al concierto para un público infantil y familiar que se desarrollará con la participación de la compañía Benetan Be.

Se trata de una actuación que está pensada especialmente para niños desde los 5 años de edad. Discurrirá en euskera y tiene un precio de 3 euros para los menores y 6 para los mayores de 18 años.

El de hoy es un espectáculo que contará fundamentalmente con música pero también con humor, teatro y poesía, dentro de una creación global que califican como «muy divertida». Cita, por tanto, en Erribera.