Zipotza Kultur Elkartea celebra desde hoy actividades por su 40 aniversario

Zipotza Kultur Elkartea está de celebración ya que cumple una nueva década de vida. Son 40 los años que celebra estos días y lo hace con la organización de una semana festiva que se pone hoy en marcha y que alberga un gran número de actividades. Unas jornadas a las que prácticamente no les faltará de nada, ya que contará con gastronomía, conferencia, juegos para niños y una marcha por el monte.

El pistoletazo de salida lo dan hoy con una cata de sidras que contará con la participación de los sidreros Egoitz Zapiain y Aitzol Lizeaga. Se vivirá a las 19.00 horas en Zipotza Elkartea, con inscripción previa. El programa tendrá continuidad en la jornada de mañana miércoles, ya que el experto en geopolítica internacional, Txente Rekondo, disertará en una jornada que lleva por título 'Eskuin muturreko azken olatua'. La hora de inicio será las 19.00 horas y el lugar también Zipotza Elkartea. El jueves será el momento de disfrutar a la misma hora de un pintxo-pote y el viernes llegará el espacio de los pequeños dentro de esta fiesta de aniversario. Desde las cinco de la tarde habrá juegos para ellos y chocolotada, con la ayuda de Xaguxar. Dos horas más tarde los adultos les tomarán el relevo, con la organización de un concurso de tortillas de patata entre colectivos del municipio. A las nueve de la noche se ha organizado una cena, con la venta de tickets en Zipotza Taberna a un precio de 15 euros.

La intensa jornada del viernes se cerrará con un bingo con música en directo desde las 22.30 horas. Este sábado, día 15 de noviembre, acudirán a ver el partido de Euskal Selekzioa contra Palestina en Bilbo y el domingo se desarrollará una 'mendi martxa' partiendo desde Zipotza a las 09.00. Pasarán por Txoritogain y Santiagomendi. A las 13.00 habrá 'kantu jira' y a las 14.30 comida popular. Los tickets están en venta en Zipotza Taberna a 20 euros para los adultos y 10 para los menores.

Las celebraciones se cerrarán con una bertso afari el 28 de noviembre a las 20.30 en Zipotza. Estarán Agin Laburu y Onintza Enbeita. El precio es de 25 euros.