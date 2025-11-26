Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La edil Ainara Vázquez y el alcalde Xabier Urdandarin junto al polideportivo. Juanfer
Astigarraga

Unanimidad para aprobar el presupuesto más alto de la historia de Astigarraga

Asciende a 16.867.697,53 euros, un 28% más que en 2025

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astigarraga ha dado el visto bueno al presupuesto más alto de la historia de la localidad. Asciende a 16. ... 867.697,53 euros, un 28% más que en 2025, y ha sido aprobado con el voto favorable de todos los grupos municipales que forman la Corporación, algo que tampoco suele ser nada habitual. Astigarraga es uno de los municipios que más ha visto crecer su población en la última década y ello se ha traducido en un incremento de sus ingresos por la cantidad de dinero que llega del Fondo Foral y el resultante del cobro de impuestos y tasas.

