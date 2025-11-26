Unanimidad para aprobar el presupuesto más alto de la historia de Astigarraga

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astigarraga ha dado el visto bueno al presupuesto más alto de la historia de la localidad. Asciende a 16. ... 867.697,53 euros, un 28% más que en 2025, y ha sido aprobado con el voto favorable de todos los grupos municipales que forman la Corporación, algo que tampoco suele ser nada habitual. Astigarraga es uno de los municipios que más ha visto crecer su población en la última década y ello se ha traducido en un incremento de sus ingresos por la cantidad de dinero que llega del Fondo Foral y el resultante del cobro de impuestos y tasas.

Hay que remarcar que el del año que viene se puede considerar, en cierta medida, un presupuesto excepcional, ya que viene marcado por el inicio de las obras para la ampliación y rehabilitación del Polideportivo. Una inversión importante, de más de 8 millones de euros, que se va a repartir en tres periodos distintos. En 2026 supondrá un inversión de 2.750.000 euros.

El Presupuesto de 2026 es de 16.867.697,53 euros, 3.695.262,32 euros más que en 2025, lo que supone un incremento del 28%. Se ha producido por diversas razones: Por la subida del fondo foral, por el que se han percibido 780.842 euros más que en 2025 (11%); por la subida de impuestos directos y actualización del padrón, con 198.500 euros más (6%); por el valor de los terrenos que deben ser expropiados al Ayuntamiento con la construcción de la Ciudad del Transporte 580.000 euros; por la subida de las tasas de servicios y la actualización del padrón 116.500 euros más (6%); y, por último, por los ingresos de rehabilitación del polideportivo, donde hayq que incluir un préstamo de 1.000.000 euros y también 1.000.000 euros por la venta de una parcela de Zarkumendegi.

En cuanto al apartado de gastos, en general, suben los presupuestos de todos los departamentos «de forma equilibrada y adecuada, salvo alcaldía e intervención con bajadas muy reducidas» señalan desde el grupo de gobierno de EH Bildu. El presupuesto es excepcional debido a la obra del polideportivo, ya que las inversiones del departamento de juventud y deporte ascienden a 2.750.000 euros en 2026.

Desde el grupo de gobierno hacen la lectura de que se trata de un presupuesto destinado a «reforzar y mejorar las políticas y servicios sociales», ya que el apartado destinado a la ciudadanía (servicios sociales, igualdad, cultura, fiestas, deporte, euskera, educación) supone el 52% del presupuesto total. Asimismo, el presupuesto de los servicios sociales supone el 10% del total, 1.651.671,64 euros. «En materia de presupuestos municipales se considera como rasgo de excelencia que este departamento cuente con un 10%», destacan. El Ayuntamiento «vuelve a apostar decididamente» por potenciar los servicios sociales e «incrementar su calidad».

Por otra parte, «está claro que 2026 será un año de inversiones estratégicas». Afirman que se verán varias obras comenzar y desarrollarse, además del inicio de las que marcarán la ampliación del polideportivo. Citan así el desarrollo de la obra del nuevo euskaltegi, se harán nuevas oficinas municipales de bienestar, se construirá el bidegorri de Pelotari, se levantará el recinto del mercado de Umako y se renovará la plazoleta de Ergobia, entre otras.