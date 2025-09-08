Udazkeneko Festa de Jabetze Eskola el día 19 de septiembre

AstigarragaUdazkeneko Festa de Jabetze Eskola el día 19 de septiembre
Astigarraga
Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54
Emakumeon Etxea celebrará el 19 de septiembre Udazkeneko Festa de Jabetze Eskola. Se desarrollará a partir de las 17.30 horas. Lo primero que ... se organizará será un taller de batukada, con presentación de 'Baterajotzea' de Gazte Feminista una hora más tarde. Sobre las siete de la tarde se pondrá en marcha una bertso afari-merienda. Último día de inscripción: 18 de septiembre.
