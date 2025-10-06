Tres equipos de Astigarraga Xake Kluba, en el campeonato de rápidas de Gipuzkoa

Hasta tres equipos de Astigarraga Xake Kluba participaron en el campeonato de clubes de partidas rápidas de Gipuzkoa. Cada conjunto contó con cuatro componentes y ... en total 22 equipos guipuzcoanos disfrutaron de una tarde de buen ambiente en Irun.

El podio lo coparon los dos equipos de Gros Xake Taldea en las primeras posiciones y el Alfil de Beasain quedó tercero.

A los astigartarras les valió para calentar motores de cara a las competiciones individuales guipuzcoanas de primera, segunda y tercera que comienzan este mismo fin de semana, donde la camiseta celeste también estará presente en las diferentes competiciones.