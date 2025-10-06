Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Equipo de Astigarraga que compareció en Irun.

Astigarraga

Tres equipos de Astigarraga Xake Kluba, en el campeonato de rápidas de Gipuzkoa

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12

Hasta tres equipos de Astigarraga Xake Kluba participaron en el campeonato de clubes de partidas rápidas de Gipuzkoa. Cada conjunto contó con cuatro componentes y ... en total 22 equipos guipuzcoanos disfrutaron de una tarde de buen ambiente en Irun.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

