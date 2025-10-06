Tres equipos de Astigarraga Xake Kluba, en el campeonato de rápidas de Gipuzkoa

AstigarragaTres equipos de Astigarraga Xake Kluba, en el campeonato de rápidas de Gipuzkoa
Astigarraga
Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12
Hasta tres equipos de Astigarraga Xake Kluba participaron en el campeonato de clubes de partidas rápidas de Gipuzkoa. Cada conjunto contó con cuatro componentes y ... en total 22 equipos guipuzcoanos disfrutaron de una tarde de buen ambiente en Irun.
El podio lo coparon los dos equipos de Gros Xake Taldea en las primeras posiciones y el Alfil de Beasain quedó tercero.
A los astigartarras les valió para calentar motores de cara a las competiciones individuales guipuzcoanas de primera, segunda y tercera que comienzan este mismo fin de semana, donde la camiseta celeste también estará presente en las diferentes competiciones.
