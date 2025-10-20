Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

Trabajos de asfaltado estos días de distintas zonas del polígono industrial Bidebitarte

Se han organizado por tramos y se espera que estén culminados para final de mes

J. F. M.

ASTIGARRAGA.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:36

El Ayuntamiento se encuentra realizando trabajos de asfaltado en el polígono industrial Bidebitarte. Se han organizado por tramos. En primer lugar se han venido realizando labores de reparación y preparación en dos zonas (Biurrarena-Stua y Palfinger) y una vez finalizadas todas estas labores se procederá a los trabajos de asfaltado. Primero las obras en la zona de Biurrarena-Stua. Para ello, se vaciaron todos los aparcamientos de la calle y se cerró el paso a la circulación los días 13 y 14 de octubre. A partir del día 14, un carril permaneció cortado (en la zona donde se realizarán las obras) y quedaron disponibles los aparcamientos vacíos y un carril.

Esta semana comienzan las intervenciones en la zona de Palfinger. Para ello, se vaciarán los aparcamientos entre rotonda y rotonda y se encauzarán los dos sentidos de circulación por un carril que actualmente tiene un único sentido y no precisa de intervenciones. Primero se realizará la parte más larga, de rotonda a rotonda, y después se reparará la arqueta existente en el interior de la rotonda. La preparación de estos trabajos está prevista que finalice esta misma semana y la circulación del tráfico volverá a la normalidad.

Una vez finalizados todos los preparativos, las dos noches del 27 al 29 de octubre se realizarán los trabajos de fresado y asfaltado. Para ello se cortarán los viales y no se permitirá el paso por estas calles.

