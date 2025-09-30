Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

Topa handia Sagar Uztan

Asteartea, 30 iraila 2025, 20:31

Astigarragako Foru Plazan igande goizean bizi izandako handiko giroa, Sagar Uztaren garapena dela eta, sagardotegietako tolareetan sagarrarekin egindako lanaren hasiera ospatzeko urtero egiten dena. Bederatzi sagardotegiko 1.000 botila sagardo dastatu ziren, eta 1.500 kilo sagar ere erabili ziren. Festa handi bat izan zen, plazan bertan topa herrikoi batekin itxi zena. Bertan, edalontzia eskuan zutela, jende askok hartu zuen parte. Oso egun polita izan zen, klimatologia bikaina izan zuena.

