Testimonios de quince mujeres locales en la muestra 'Gure herriko señorak'

Emakumeon Etxea de Astigarraga se encuentra acogiendo una muestra especial desde la semana pasada. Se trata de la exposición 'Gure Herriko señorak', basada en ... un proyecto de investigación de las astigartarras Andrea Loinaz Maizcurrena y Eider Ugarte Rodríguez.

El estudio, denominado 'Aportaciones e historias de vida de las mujeres de Astigarraga (1940-2000)', procede de la beca de investigación con perspectiva de género que en 2023 publicó el departamento de Igualdad del Ayuntamiento con el objetivo de «recuperar, poner en valor y a disposición de la ciudadanía la memoria histórica de las mujeres de Astigarraga».

Gran calidad

«Son mujeres que contribuyeron a luchar por la igualdad en el pasado y que fueron pioneras»

Las personas asistentes destacaron la gran calidad de la exposición, que está compuesta por diversos paneles diseñados por las artistas Miren y Uxue Bereziartua Lonbide, que forman el estudio Berexi Art. La muestra cuenta con los retratos de las mujeres astigartarras homenajeadas, una frase y un código QR que se ha enlazado con los vídeos. Todo este material está disponible en la web municipal, que ha habilitado un espacio dedicado a 'Gure herriko señorak'.

Medio centenar de personas de la localidad quisieron arropar con su presencia a las mujeres homenajeadas dentro del acto de apertura de la exposición. La concejala de Igualdad, Ainara Vázquez Martínez, se dio cita en el evento y destacó la «importancia de poner en valor las vidas de estas mujeres que contribuyeron a luchar por la igualdad en el pasado y que fueron pioneras, cada una en su campo».

Con este reconocimiento, se quiere destacar la aportación de las homenajeadas a la historia de Astigarraga y «que sirvan de espejo, de referente, a las niñas y jóvenes astigartarras, algo que se ha plasmado en dos publicaciones que recogen las vidas y los testimonios de estas 15 mujeres».

La exposición permanecerá abierta al público hasta el día 14 en Astigarragako Emakumeon Etxea en el siguiente horario: lunes, martes y viernes: 9.00-15.00 y los jueves: 13.00-19.00 horas. Más información en berdintasuna@astigarraga.eus.