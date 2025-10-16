Süne, una cantante en auge que llega a Astigarraga

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

El programa de actos previsto dentro de Kultur Astea por el 25 aniversario del grupo Astigar llegará a su final mañana con la actuación de la cantautora Süne, Josune Arakistain Salas. El colofón de la mano de una artista que va a más en los últimos años y que, tras su andadura en Huntza, está protagonizando una prometedora andadura en solitario.

En 2022, bajo el nombre artístico Süne, lanzó un tema llamado 'Sunday' junto a DJ Rikki. Siguieron una colaboración con En Tol Sarmiento, con la canción 'Gu geu garena', y otro sencillo con 'Moonshine Wagon' llamado Orainari.

El 12 de abril del año pasado se estrenó 'Lau korapilo' en plataformas digitales, sencillo adelanto de su primer álbum en solitario. El 14 de noviembre de 2024 salió a la venta su primer álbum en solitario con título 'Amaineman'.​