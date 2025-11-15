«La sidra ya se citaba en manuscritos de hace 1.000 años»

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17 Comenta Compartir

Xabier Arruti ha querido recordar que «junto al nombre de Ipuscua, palabras como 'manzana' y 'sidra' también se citaban en manuscritos con 1.000 años de antigüedad. Sin duda, el producto ha evolucionado mucho durante todos estos años, pero es de aquí, sigue siendo una bebida ligada a nuestra tierra». En este sentido, el Diputado de Equilibro Verde tiene claro que Sagardo Forum «servirá para visualizar esa evolución e innovación a la que nos hemos referido. Es más, en este sentido, servirá para establecer los cimientos del futuro».