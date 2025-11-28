El sénior femenino de baloncesto recibe la visita del Kruce Oiantxe

Juan F. Manjarrés Astigarraga Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48 | Actualizado 21:17h. Comenta Compartir

El equipo de categoría Preferente de fútbol del Mundarro se desplaza este domingo a Puio para medirse desde las 17.30 horas al Axular Lizeoa. Los de Astigarraga buscarán mantener la buena racha que están protagonizando en este tramo del campeonato. El conjunto de primera regional también se desplaza, aunque lo hace hoy, para jugará a las 15.30 en Trintxerpe ante Sanpedrotarra. El que sí juega el sábado en casa es el juvenil de honor, que desde las 16.00 recibe la visita en Zarkumendegi del Ostadar.

En baloncesto, los dos primeros equipos juegan este sábado. El femenino recibe a las 18.00 la visita del Kruce Ointxe y el masculino se desplaza a Ordizia para jugar la misma hora en el polideportivo Majori. Los otros dos equipos sénior jugaron ayer sus respectivos partidos.

En balonmano hay solo una cita, ya que el equipo sénior descansa. Por lo tanto, el único equipo que juega es el infantil femenino desde las 9.30 horas ante el Bera Bera.