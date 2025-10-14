Segundo triunfo del Mundarro, en un partido en el que marcó estando con diez en el campo Los morados superaron en casa al recién descendido Vasconia en un buen partido

Segunda victoria seguida del joven Mundarro Petritegi, esta vez en casa ante el Vasconia, tras la lograda en Usurbil la semana pasada, habiendo mantenido la portería a cero en los dos partidos. Tres puntos muy importantes, logrados ante un recién descendido de División Honor, que es uno de los máximos favoritos para lograr el ascenso.

Primer tiempo muy igualado, con un Vasconia que llevó la iniciativa pero se encontró con un Mundarro muy bien colocado en el campo, juntas sus líneas y esperando la oportunidad para el contraataque. No hubo ocasiones claras de gol.

En la segunda parte pasaron más cosas. Al poco de comenzar los morados se quedaron con uno menos por doble amarilla a Méndez. Los astigartarras recompusieron líneas, siguiendo jugando muy juntos, y el Vasconia lo intentaba pero no lograba crear espacios por donde entrar, no inquietando la portería local. Pero lo que son las cosas, en una falta a favor, Luis la sacó con inteligencia y Martxel lograba el gol que suponía la victoria. De ahí al final los visitantes jugaron más precipitados, sin crear verdadero peligro, a un Mundarro muy bien posicionado y con una gran actitud. Ahora toca visitar este sábado Hondarribia, que marcha en segunda posición pero a solo dos puntos de los astigartarras, teniendo una buena ocasión de seguir escalando posiciones en un grupo muy igualado.