Imagen de la cata de sidras internacionales que se ha llevado a cabo en Astigarraga estos días.

Astigarraga

Sagardo Forum calienta motores con una cata de sidras internacionales

Las jornadas en torno a la bebida tradicional se desarrollarán entre el 20 y 22 de noviembre en Erribera y Basque Culinary Center

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

En el mes de noviembre tendrá lugar una nueva edición de Sagardo Forum, encuentro internacional organizado desde Sagardoaren Lurraldea, y recientemente ha tenido lugar ... en Sagardoetxea una cata de las nueve categorías de sidra que van a participar en el Concurso Internacional que se desarrolle durante dichas jornadas. Haritz Rodríguez 'Ciderzale' ha sido el encargado de dirigir una cata que a servido para conocer las bebidas que llegarán a un concurso que va tomando un gran realce. También para ir calentando motores precisamente ante la celebración dentro de un mes de Sagado Forum.

