Sagardo Forum calienta motores con una cata de sidras internacionales

En el mes de noviembre tendrá lugar una nueva edición de Sagardo Forum, encuentro internacional organizado desde Sagardoaren Lurraldea, y recientemente ha tenido lugar ... en Sagardoetxea una cata de las nueve categorías de sidra que van a participar en el Concurso Internacional que se desarrolle durante dichas jornadas. Haritz Rodríguez 'Ciderzale' ha sido el encargado de dirigir una cata que a servido para conocer las bebidas que llegarán a un concurso que va tomando un gran realce. También para ir calentando motores precisamente ante la celebración dentro de un mes de Sagado Forum.

La que tenga lugar entre el 20 y 22 de noviembre será la sexta edición de Sagardo Forum, en Erribera Kulturgunea y Basque Culinary Center en Donostia. Reunirá a profesionales y aficionados de la sidra de todo el mundo para compartir conocimientos, experiencias y promover la cultura de la sidra. Como resulta habitual, el encuentro se llevará a cabo en diversas ubicaciones y con distintas actividades, destacando las jornadas técnicas, el Concurso Internacional de Sidra y la Feria Internacional de Sidra.

El jueves 20 de noviembre el Basque Culinary Center de Donostia-San Sebastián albergará el Concurso de Internacional de Sidra, en el que participarán sidras de países como Portugal, Noruega, Países Bajos, Letonia, Francia, Polonia, Lituania o República Checa, entre otros. Un jurado especializado evaluará las diversas sidras clasificadas en nueve categorías, en un evento que destaca la excelencia y la diversidad de esta bebida tradicional. El 22 de noviembre el BCC será de nuevo el escenario de la Feria Internacional de Sidra con más de 20 de todo el mundo.