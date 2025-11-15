«Desde el punto de vista turístico es una oportunidad»

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17 Comenta Compartir

Desde el Gobierno Vasco, Jakes Agirrezabal también ve con buenos ojos la iniciativa. «Desde un punto de vista turístico, es sin duda una oportunidad. Cuando, además de los productos que producimos, mostramos nuestra identidad, nuestras costumbres, etcétera, todo esto nos hace más atractivos», remarcando aspectos positivos que tiene el turismo en sí, «aunque muchas veces nos centremos solo en los negativo». Iniciativas como el Sagardo Forum «ponen de manifiesto que estas dinámicas benefician a todos los agentes. Hablamos de producción, sí, pero también de una amplia oferta de servicios. Por lo tanto, el sector de la sidra impulsa al turismo y al mismo tiempo el turismo se beneficia del sector de la sidra».