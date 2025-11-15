Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Astigarraga

«Desde el punto de vista turístico es una oportunidad»

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

Desde el Gobierno Vasco, Jakes Agirrezabal también ve con buenos ojos la iniciativa. «Desde un punto de vista turístico, es sin duda una oportunidad. Cuando, además de los productos que producimos, mostramos nuestra identidad, nuestras costumbres, etcétera, todo esto nos hace más atractivos», remarcando aspectos positivos que tiene el turismo en sí, «aunque muchas veces nos centremos solo en los negativo». Iniciativas como el Sagardo Forum «ponen de manifiesto que estas dinámicas benefician a todos los agentes. Hablamos de producción, sí, pero también de una amplia oferta de servicios. Por lo tanto, el sector de la sidra impulsa al turismo y al mismo tiempo el turismo se beneficia del sector de la sidra».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Desde el punto de vista turístico es una oportunidad»