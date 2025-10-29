Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

El pueblo gitano protagoniza una conferencia en Emakumeon Etxea este jueves

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:38

Comenta

Interesante charla la que se ofrece este jueves desde las 17.30 horas en Emakumeon Etxea. El pueblo gitano será hoy protagonista en un cita que permitirá conocer mejor cuáles son sus costumbres.

El título de la conferencia es 'Resistencia romaní' y será Palmira Dual Jiménez la encargada de dar a conocer todos los aspectos relacionados con el pueblo gitano. De hecho, en la sesión se tocarán aspectos relacionados con su pasado, presente y futuro.

