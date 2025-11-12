23 productores de todo el mundo, este año en la feria de Sagardo Forum

Sexta edición de Sagardo Forum la que tendrá lugar la semana próxima, en concreto entre los días 20 y 22 de noviembre, en Astigarraga y ... Donostia. Contará con la presencia de productores llegados desde todo el mundo, pero también con expertos en materias como el turismo, el patrimonio, la manzana o la propia sidra. Estas importantes jornadas se han presentado en Erribera Kulturgunea con la presencia de Jakes Agirrezabal, Viceconsejero de Turismo y Comercio; Azahara Domínguez, Diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio; Xabier Arruti, Diputado de Equilibrio Territorial Verde; y el alcalde Xabier Urdangarin.

Todos ellos han remarcado la importancia de la sidra y el desarrollo de una jornadas internacionales centradas en un producto vital y tractor de Euskadi, que sirven «para dar a conocer lo que se hace aquí, pero también para saber qué se está realizando en torno a la sidra en otros lugares». Para ello se han organizado un buen número de conferencias, cenas, un concurso de sidras internacionales y una feria, está última el día 22 de noviembre durante toda a jornada en Basque Culinary Center, en Donostia. Este año, como novedad, se han organizado autobuses gratuitos que saldrán desde Donostia, Astigarraga y Hernani para acudir.

Sin duda, la feria del sábado 22 de noviembre es uno de los principales atractivos. En ella participarán 23 productores de todo el mundo (Noruega, Austria, Lituania, Francia, Alemania, Reino Unido, Letonia, Italia, Chile, Estados Unidos...) y los visitantes que se acerquen podrán degustar cerca de un centenar de sidras locales, nacionales e internacionales. Se trata de una cita bienal para todos aquellos amantes de la sidra que busquen nuevos sabores y experiencias, con degustaciones guiadas en torno a las sidras sin alcohol y al vermut de sidra.

El 20 de noviembre, jueves, sidras procedentes de países como Portugal, Noruega, Países Bajos, Letonia, Francia, Polonia, Lituania, República Checa y Estados Unidos competirán en el Concurso Internacional de Sidra, que tendrá lugar en el Basque Culinary Center de Donostia. Un jurado especializado evaluará las sidras en nueve categorías, en un concurso que destaca la excelencia y diversidad de esta bebida tradicional.

Además, los días 20 y 21 de noviembre, jueves y viernes por la mañana, se celebrarán unas jornadas técnicas en Erribera Kulturgunea (Astigarraga), en las que expertos locales e internacionales compartirán sus conocimientos sobre la manzana, la sidra y la cultura, el patrimonio y el turismo de la sidra. Serán dos jornadas que permitirán conocer la evolución que ha experimentado el mundo de la sidra en los últimos años, así como adentrarse en el universo de esta bebida.

En las jornadas participarán, entre otros, expertos internacionales como Paolo Spagnolo, gerente y curador del MoMö Museum de Suiza, con la ponencia 'MoMö Museum - Cómo conectar con el consumidor y sentar las bases del futuro' y el francés Benoît Marinos, con la presentación 'El arte de vender la sidra: Del vaso al tablero'. También estarán en Astigarraga expertos más cercanos como Jordi Abella (director de Ecomuseu de les valls d Àneu), Pere Casas (director del Museu del Ter), Roser Vilardell i Arévalo (directora del Museu Etnogràfic de Ripoll), Manuel Niembro (empresario), Aitor Somoano (investigador del Área de Hortalizas, Frutas y Cultivos Forestales de SERIDA), Jordi Sabaté (Ingeniero Agrónomo y Investigador del Programa 'Protecció Vegetal Sostenible' de IRTA de Cabrils) o Nuri Madeo (asesor de The Regen Academy).

Sagardo Forum se convertirá en encuentro internacional de la sidra y constituirá un escenario para el estudio, la celebración y la promoción de esta tradición milenaria. En esta cita obligatoria para los amantes de la sidra, se ofrecerá a la ciudadanía la posibilidad de adquirir conocimientos sobre su elaboración, degustar productos de todo el mundo y disfrutar de la cultura de la sidra.

Esta sexta edición está organizada por Sagardoaren Lurraldea y el evento cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Astigarraga y de HAZI, así como de Euskal Sagardoa, Fraisoro y Fruitel, EDA Drinks & Wine Campus y Basque Culinary Center.