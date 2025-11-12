Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Arruti, Xabier Urdangarin, Azahara Domínguez y Jakes Agirrezabal en la presentación. Juanfer
Astigarraga

23 productores de todo el mundo, este año en la feria de Sagardo Forum

Las jornadas internacionales en torno a la sidra se desarrollarán la semana próxima, contando con ponencias en Erribera

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:15

Comenta

Sexta edición de Sagardo Forum la que tendrá lugar la semana próxima, en concreto entre los días 20 y 22 de noviembre, en Astigarraga y ... Donostia. Contará con la presencia de productores llegados desde todo el mundo, pero también con expertos en materias como el turismo, el patrimonio, la manzana o la propia sidra. Estas importantes jornadas se han presentado en Erribera Kulturgunea con la presencia de Jakes Agirrezabal, Viceconsejero de Turismo y Comercio; Azahara Domínguez, Diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio; Xabier Arruti, Diputado de Equilibrio Territorial Verde; y el alcalde Xabier Urdangarin.

