Astigarraga

El Presupuesto Municipal y la obra del Polideportivo, hoy en el Pleno

J. F. M.

ASTIGARRAGA.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

El Pleno ordinario adelanta hoy a las 17.30 horas su inicio para someter a estudio un orden del día que recoge 12 puntos. Entre ellos destaca la aprobación inicial del Presupuesto Municipal, además de analizar las enmiendas que se hayan podido presentar al documento. Junto a ello, hoy también se ponen sobre la mesa el estudio de alegaciones y aprobación de las ordenanzas fiscales del año próximo, así como el expediente de contratación de las obras de ampliación del Polideportivo. De la misma manera, hay también mociones: Una de EAJ/PNV sobre transparencia y otra de EH Bildu sobre el mismo asunto. También otra sobre el Día del Euskera.

