Se podrá aplicar un canon a las viviendas vacías

Tanto en Astigarraga como en Usurbil la declaración como zona tensionada activa mecanismos de regulación del mercado del alquiler. Así, se limitará el precio de los nuevos contratos para que no superen el del anterior y, en el caso de viviendas no arrendadas en los últimos cinco años, se aplicará el índice de referencia, que el Ministerio espera tener listo para finales de este mes. Itxaso pone en valor este hecho, ya que permitirá «que toda la comarca de Donostialdea esté protegida bajo esta figura». Además, se refuerza la protección frente a desahucios y se habilitan prórrogas extraordinarias de contratos cuando las personas arrendatarias se encuentren en situación de vulnerabilidad. Además, los ayuntamientos aplicarán recargos en el IBI a las viviendas deshabitadas y preparan la implantación de un canon específico para penalizar los inmuebles vacíos de manera injustificada.