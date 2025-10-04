Petritegi se impone en el concurso sidrero de Kizkia Taldea en Gure Izarra

Petritegi se ha llevado este año el prestigioso concurso de sidras que organiza el grupo Kizkia y que se desarrolla durante el mes de ... septiembre en el transcurso comidas en la sociedad Gure Izarra. Finalmente se llevó el triunfo delante de las sidrerías de Oianume y Altzueta.

Bonito concurso el desarrollado estos días en la sociedad gastronómica de la localidad, con un total de cuatro sesiones en forma de distintas comidas. La final se acercó con todos los ingredientes: Concurrida comida en Gure Izarra y seis finalistas. La incógnita se mantuvo hasta el final y tras la comida se dieron a conocer los nombres de los primeros clasificados. Tercera fue la hernaniarra Altzueta, que sumó 132 puntos otorgados por el jurado. El segundo lugar recayó en Oianume, de Urnieta, con 133 puntos, y la ganadora fue Petritegi, de Astigarraga, que logró una puntuación que se fue hasta los 135.mEl reparto de trofeos y la txapela se vivió a los postres de la comida celebrada en Gure Izarra, para un concurso que ha contado con la participación de 16 sagardotegis de distintos municipios de Gipuzkoa. De Astigarraga han estado presentes cuatro sidrerías: Petritegi, Rezola, Alorrenea y Lizeaga.