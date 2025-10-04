Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de Kizkia Taldea y sidreros posan tras la comida celebrada en Gure Izarra con motivo de la final del concurso sidrero.

Astigarraga

Petritegi se impone en el concurso sidrero de Kizkia Taldea en Gure Izarra

La sidrería afincada en Astigarraga terminó el campeonato por delante de la de Oianume, de Urnieta, y Altzueta, de Hernani

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:00

Petritegi se ha llevado este año el prestigioso concurso de sidras que organiza el grupo Kizkia y que se desarrolla durante el mes de ... septiembre en el transcurso comidas en la sociedad Gure Izarra. Finalmente se llevó el triunfo delante de las sidrerías de Oianume y Altzueta.

