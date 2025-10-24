Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

Partidos de fútbol, balonmano y baloncesto en una intensa jornada deportiva

J. F. M.

astigarragA.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

El primer equipo del Mundarro Petritegi de fútbol recibe al Mariño de Irun en Zarkumendegi dentro de la categoría Preferente. El enfrentamiento dará comienzo a las 16.00 horas. Por su parte, el primera regional se desplaza a Berio mañana para jugar ante Antigua Luberri desde las 17.20 y también competirá mañana fuera el juvenil de honor, en su caso desde las 10.15 en el Félix Garin ante Arrupe Chaminade. En el campo de Zarkumendegi hoy se juegan, además del Preferente, otros tres partidos.

En balonmano juega mañana el sénior femenino en el polideportivo de Astigarraga. Las locales recibirán la visita del Urkabe Donibane, a las 11.00 horas.

También tiene lugar una bonita jornada este fin de semana en la sección de baloncesto del Mundarro. Las chicas de primera sénior juegan esta tarde en casa, desde las 16.00 horas. Recibe al Bosteko Irauli. Lo mismo sucede con el primera masculino sénior, que dos horas más tarde recibirá en el recinto deportivo local al Artesanos Juantxo.

