El Mundarro sigue sin sumar tras dos jornadas, aunque en Errenteria mereció más

Visitaba Errenteria el Mundarro Petritegi de Preferente, en el segundo partido de liga, y no pudo traerse nada positivo al caer derrotado por 3- ... 2. Empezó enchufado el joven equipo astigartarra, que en los primeros 20 minutos tuvo tres claras oportunidades de gol, pero los locales en dos córners mal defendidos, consiguieron dos goles. Antes del descanso se rehizo el Mundarro, logrando acortar distancias por medio de Julen Otaegui.

La segunda parte comenzó igual que la primera, dominando los morados y teniendo una clarísima ocasión de gol, pero lo que son las cosas, en un contraataque los locales lograron el tercer gol. El Mundarro no bajó la guardia e Iñigo Mendiburu consiguió acortar distancias. De ahí al final se intentó, pero no se pudo lograr nada positivo. El Mundarro evidenció una clara mejoría respecto al primer partido, mereciendo un mejor resultado.

Los morados, según se vayan acoplando, tienen que ir a más y los resultados positivos no tardarán en llegar. Para ello este domingo tienen otro partido fuera, visitando al Usurbil.