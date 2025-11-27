El Mundarro ganó al Danena y es el mejor equipo Preferente de este mes de noviembre

J. F. M. astigarragA. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43

Tercera victoria consecutiva la lograda por el Mundarro Petritegi en la pasada jornada en Zarkumendegi ante el Danena (1-0), en un partido disputado con gran animación de la hinchada local que los jugadores supieron agradecer. Esta victoria les coloca en sexta posición, a dos puntos de la segunda plaza, siendo el mejor equipo de Preferente del mes de noviembre.

El partido fue de dominio astigartarra, ante un Danena que se replegó en su campo dejando llevar la iniciativa al Mundarro. Así, la primera parte fue de control morado, sin grandes oportunidades, hasta que llegó un penalti hecho a Errasti, que el mismo se encargó de transformar. Con ello se llegó al descanso.

En la segunda parte el Mundarro imprimió una marcha más, teniendo varias oportunidades claras de gol que no se materializaron, llegando al final del partido con el 1-0.

El equipo está en un buen momento, con ganas y haciendo las cosas bien, y se espera que se siga así. Este domingo visitan al Axular Lizeoa en Puio, que marcha con 4 puntos menos, pero que tiene un equipo de calidad.

