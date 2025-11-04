El Mundarro cae por la mínima en Martutene en un partido en el que mereció más

No pudo traerse nada positivo el Mundarro Petritegi de Preferente en su visita a Martutene en el partido que le midió con el Roteta. Cayeron derrotados por la mínima (0-1).

El partido tuvo distintas fases, empezaron mejor los locales, teniendo alguna oportunidad, pero poco a poco los astigartarras fueron dándole la vuelta a la situación asentándose en el terreno de juego, terminando mejor que el Roteta.

En la segunda parte los morados tuvieron unos 25 primeros minutos muy buenos, pero sin concretar las ocasiones creadas, y al final los cambios le dieron más al Roteta, llegando el gol en el tramo final del partido, en concreto en el minuto 82. Una pena porque el equipo compitió muy bien en líneas generales, descartando los últimos minutos. Está claro que mereció al menos el empate. Toca seguir trabajando, para ello este sábado reciben en Zarkumendegi al Santo Tomas Lizeoa.

Entre el resto de resultados hay que citar el cosechado por el primera regional, con victoria 1-0 ante el Sporting de Herrera, y el juvenil de honor, que ganó 3-0 al Orioko.