Astigarraga

La multiplicación de avisos de ratas en la calle provoca reforzar el servicio de desratización

J. F. M.

Astigarraga.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:31

El incremento de la presencia de ratas en la calle, «un fenómeno que no solo se da en Astigarraga, sino que también se está produciendo a nivel comarcal» según reconocen desde el Ayuntamiento, ha provocado que se haya decidido reforzar el servicio de desratización en la localidad. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Astigarraga tiene contratado desde hace tiempo un servicio de desratización para atender los avisos semanales, que atiende semanalmente las zonas públicas en las que se han observado ratas y consiste principalmente en depositar veneno en las arquetas y registros de las redes subterráneas utilizadas habitualmente por los roedores.

Se continuará con el servicio habitual reforzado, llevándose a cabo una nueva actuación a partir de esta semana. Se colocarán trampas en las zonas donde se han producido más avistamientos. Se cerrarán las zonas de forma adecuada y se señalizarán. Se pide a la ciudadanía que no se acerquen a los puntos cerrados y que sigan las indicaciones de las señales. Aunque se espera que con la nueva actuación se solucione, si no se alcanzaran los resultados esperados el Ayuntamiento acometería otro plan de refuerzo.

