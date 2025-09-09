Kizkia taldearen sagardo txapelketaren bigarren hitzordua asteazken honetan

AstigarragaKizkia taldearen sagardo txapelketaren bigarren hitzordua asteazken honetan
Astigarraga
Asteartea, 9 iraila 2025, 20:25
Aurreko urteetan bezala, Kizkia Taldeak sagardo txapelketa antolatu du Gure Izarra Elkartean. Aurten ere lau asteazkenetan ospa-tzen ari da. Hasiera joan den asteazkenean, irailak 3an, izen zen eta gaur bigarren sesioa izango da. Irailak 17an hirugarrena ospatuko da eta finala 24ean. Hogeitalaugarren sagardo txapelketa antolatu da aurten. Sagardoaren balorazioa janarekin egingo da, Gines arrainarekin, Lumagorri hegalekin eta Sulabe ogiarekin. Txapelketan parte hartuko duten 16 sagardogileak: Hernanitik: Altzueta, Akarregi; Aiatik: Izeta; Adunatik: Zabala, Aburuza; Donostiatik: Barkaiztegi; Astigarragatik: Petritegi, Alorrenea, Lizeaga, Rezola; Urnietatik: Oianume, Eula; Lizarzatik: Goikoetxea; Usurbiltik: Saizar; Andoaindik: Mizpiradi; eta Zeraindik: Ohiarte.
