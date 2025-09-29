Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Astigarraga

Kiroldegia handitzeko proiektua, Osoko Bilkuran

El Diario Vasco

Astigarraga.

Astelehena, 29 iraila 2025, 20:48

Berraztertzeko errekurtsoa, Santiagomendiko aterpe-natur eskolaren zerbitzu-kontratuaren prezioak berrikusteko erabakiari, kiroldegia handitzeko eta eraberritzeko exekuzio proiektua eta eranskinak, eta EH Bildu taldearen mozio bat, autobus zerbitzuari buruzkoa, izango dira gaur protagonistak Udaletxean osputako den Osoko Bilkuran.

Bestalde, Tokiko Gobernu ba-tzarra ere ospatuko da gaur. Gaiak: Udalean euskararen erabilera normalizatzeko plan estrategikoa, Ergobia plazatxoko berrurbanizazioa eta estalki berriko lanen obra-proiektua, Norberto Almandoz plazako azoka txikirako estalki bizia eraikitzeko obra-proiektua, etxez etxeko zerbitzua finantzatzeko Udalaren eta Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmena luzatzea, Gipuzkoan Gazte Tour ekimenerako hitzarmena, herriko kirolarien zuzenduriko dirulaguntza deialdia, eta Astigarragako emakumeen memoria historikoa berreskuratzeko, balioan jartzeko eta herritarren eskura hartzeko genero ikuspegidun ikerketa-beka esleitzea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  9. 9

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kiroldegia handitzeko proiektua, Osoko Bilkuran