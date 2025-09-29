Kiroldegia handitzeko proiektua, Osoko Bilkuran

AstigarragaKiroldegia handitzeko proiektua, Osoko Bilkuran
El Diario Vasco
Astigarraga.
Astelehena, 29 iraila 2025, 20:48
Berraztertzeko errekurtsoa, Santiagomendiko aterpe-natur eskolaren zerbitzu-kontratuaren prezioak berrikusteko erabakiari, kiroldegia handitzeko eta eraberritzeko exekuzio proiektua eta eranskinak, eta EH Bildu taldearen mozio bat, autobus zerbitzuari buruzkoa, izango dira gaur protagonistak Udaletxean osputako den Osoko Bilkuran.
Bestalde, Tokiko Gobernu ba-tzarra ere ospatuko da gaur. Gaiak: Udalean euskararen erabilera normalizatzeko plan estrategikoa, Ergobia plazatxoko berrurbanizazioa eta estalki berriko lanen obra-proiektua, Norberto Almandoz plazako azoka txikirako estalki bizia eraikitzeko obra-proiektua, etxez etxeko zerbitzua finantzatzeko Udalaren eta Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmena luzatzea, Gipuzkoan Gazte Tour ekimenerako hitzarmena, herriko kirolarien zuzenduriko dirulaguntza deialdia, eta Astigarragako emakumeen memoria historikoa berreskuratzeko, balioan jartzeko eta herritarren eskura hartzeko genero ikuspegidun ikerketa-beka esleitzea.
