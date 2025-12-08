Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Astigarraga

Kexak azken asteotan txakurren ardura duten pertsonen portaeragatik

El Diario Vasco

AstigarragA.

Astelehena, 8 abendua 2025, 20:15

Comenta

Udalera hainbat kexa iritsi dira azken asteotan, bide publikoan txakurren ardura duten pertsona batzuen portaera ez oso zibikoagatik. Pertsona horiei gogorarazten zaie animalien edukitza eta babesari buruzko udal-ordenantzan xedatutakoa bete behar dutela.

Hona hemen baldintza horietako batzuk: Txakurrak kontrolatuta eta lotuta joan behar dira, animaliaren ezaugarrietara egokitutako uhala erabiliz; debekatuta dago txakurren gorozkiak bide publikoetan, haur-parkeetan, lorategietan eta, oro har, apaintzeko eta/edo pertsonak ibiltzeko erabiltzen den edozein lekutan uztea; eta animalia arriskutsu gisa katalogatutako txakurren kasuan eta arriskutsuak izan daitezkeen animalien kasuan, gainera, muturrekoa uneoro erabili beharko dute bide publikoan, eraikinetako leku komunetan eta, oro har, espazio publikoetan.

2021ean, parte-hartze prozesu batean animalien ordenantza berrikusi zenean, txakurrak aske ibiltzeko eremu berezi eta ordutegi batzuk ezarri ziren, betiere arriskutsutzat sailkatuta ez badaude eta erasoagatik aurrekari erregistraturik ez badute. Neguan 19:00etatik 11:00etara eta udan 20:00etatik 10:00etara. Halaber, txakurrentzako hainbat gune itxi daude herrian: Ergobia auzoan, Portutxon makina bio-osasungarrien ondoan, Izaskun kalean eta ibai-parkean.

