Inauguración de un nuevo monolito mañana en reconocimiento a las víctimas

J. F. M.

ASTIGARRAGA.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19

Este año el Ayuntamiento de Astigarraga inaugurará un nuevo monolito con motivo del día 10, Día de la Memoria, como reconocimiento a las víctimas astigartarras asesinadas y desaparecidas entre los años 1936-1985. El acto de homenaje comenzará mañana lunes a las 17.30 horas en Emakumeon Plaza, donde se celebrará un acto de reconocimiento y reparación a las familias de las víctimas.

Posteriormente se inaugurará el nuevo monolito y se realizará una ofrenda conmemorativa en los otros colocados en la localidad. Buscan recordar y homenajear a los astigartarras asesinados y desaparecidos entre 1936-1985, «en la guerra provocada por el golpe militar franquista, los atentados de la extrema derecha y la violencia policial». Para finalizar, se ofrecerá un picoteo en el local del barrio de Zamalbide-Bentak.

