Astigarraga

Gran final hoy del concurso de sidras de Kizkia Taldea en la sociedad Gure Izarra

J. F. M.

Astigarraga.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30

El grupo Kizkia vive hoy la final de su concurso de sidras durante el transcurso de una comida en la sociedad Gure Izarra. Desde las 14.00 horas se reunirán los miembros de Kizkia Taldea y sidreros para comer y será entonces cuando degusten los caldos de las seis sidrerías que se han clasificado tras las tres clasificatorias que se han llevado a cabo.

Hay que recordar que se trata de un concurso en el que se analiza con especial cuidado las características de cada una de las sidras, lo que provoca que su resultado sea especialmente valorado por el sector.

En tres miércoles consecutivos se han ido probado las distintas sidras y, sin conocer su origen, se han ido puntuando. El proceso ha finalizado con seis sagardotegis clasificadas para la gran final que tiene lugar hoy.

Se llevará el mismo sistema, con degustación de los seis caldos durante la comida, dándose a conocer tras la comida el nombre de la sidrería ganadora de esta edición.

