Gipuzkoan Gazte Tour 2025 Astigarragan asteburu honetan

AstigarragaGipuzkoan Gazte Tour 2025 Astigarragan asteburu honetan
Gaur bertan bost kontzertu izango dira Erribera Kulturgunean 19:00etatik aurrera eta atzo masterclass eman zuen Lohi dantzariak
El Diario Vasco
astigarraga.
Ostirala, 24 urria 2025, 20:59
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Gazteria Departamentuak antolatutako Gipuzkoan Gazte Tour 2025 programak Astigarragan izango du geldialdi berriaren eszenatokia asteburu honetan. Dantza, musika urbano eta tokiko gazte talentua uztartuko dira ekimen honetan.
GGT kontzertuak izango dira Astigarragako Erribera Kulturunean gaur, 19:00etatik aurrera, sarrera librearekin. Kartelak Euskal Herriko musika eszenako izen gazte eta indartsuenetako batzuk bilduko ditu. 3TTU Erromeria Astigarragan jaiotako proiektua da, tradizioa eta egungo soinua batzen dituena, euskal abesti herrikoiak bertsionatuz. Bere proposamenak euskara, kultura eta euskal musika balioesten ditu, plazetako jai giroa berrindartuz. Azken urteotan, Euskal Herriko txoko ugaritara eraman dute beren energia eta alaitasuna, emanaldi bakoitza benetako ospakizun bihurtuz.
Chapy ere izango da gaur Astigarragan. Irunen jaiotako DJ eta binilo-bildumagilea, alderdi guztietako house zalea. Binilo bilduma zainduarekin, klasikoak eta underground ebakiak uztartzen ditu, iraganeko eta oraingo onena uztartuz. Nahasketan duen dotorezia eta sentsibilitate musikala erreferentzia bihurtu dira Bidasoako eszenan.
Aimar ere arituko da gaur Erriberan. Irunen jaioa, 16 urte zituela ezagutu zuen musika elektronikoarekiko grina. Bere saioek minimalaren, deep housearen eta tech housearen artean bidaiatzen dute, betiere groove, koherentzia eta nortasunarekin. Apollonia edo Traumer bezalako artistek inspiratuta, Aimarrek emozioz eta energiaz beteriko set-ak eraikitzen ditu, etengabe eboluzionatzen ari den tokiko eszena baten isla.
Beste bat, Paula MG izango da. Bartzelonan bizi den diziplina anitzeko artista, biniloaren zale amorratua eta Algorythm Records zigiluaren sortzaileetako bat. Laurogeita hamarreko hamarkadako groove-ez, acid eta 2000ko hamarkadako tech- housez betetako bere saioak Les Enfants Brillants, Input edo La Terrrazza klubetatik igaro dira. Zehaztasun teknikoa, soinuaren sentsualtasuna eta dantza-pistarekiko lotura paregabea konbinatzen ditu.
Bukatzeko, N97. Bidasoa Behereko musika elektronikoko adierazpen kulturala da, mugarik gabeko mundu bat amesten duen mugaldeko gazteek sortua. Jaiaren eskubidearen alde borrokatzen diren gazteak, bizitza ospatzen duen komunitate baten adierazpen gisa. Beren ibilbidean lortu dute jendeak etengabe dantza egitea house, tech house eta minimal erritmoan.
Kultura eta Gazteriako diputatu Goizane Álvarezek adierazi duenez, «Gipuzkoan Gazte Tour programaren bidez gure lurraldeko txoko guztietara hurbildu nahi dugu gazteentzako aisialdi eta kultura eskaintza, eta aldi berean adierazpen, ikasketa eta gozamenerako guneak sortu». Gaineratu duenez, «Astigarragan ikusiko duguna programaren izaera ondo islatzen du: Tokiko talentua, gazte sortzaileentzako aukerak eta elkarbizitzarako giroa. Gipuzkoako gazteek erakusten dute aktiboak, anitzak eta parte hartzeko gogotsuak direla».