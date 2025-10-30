Gau Beltza esta tarde con una kalejira que partirá desde la zona de Murgia

J. F. M. ASTIGARRAGA. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

La magia de Gau Beltza se vivirá también en Astigarraga hoy con una serie de actividades que darán continuidad al taller que el día 25 se desarrolló en Erribera Kulturgunea. La fiesta en sí se vive hoy, como manda la tradición en la jornada del 31 de octubre, y lo hará en Astigarraga desde las 18.00 horas de la tarde.

Comenzarán los participantes con un taller para maquillarse y un photocall en Foru Plaza, antes de que sea la kalejira la que se lleve todo el protagonismo. La misma partirá a las 19.30 horas desde la zona de Murgia. La misma contará con la participación de tambores, antorchas y la vestimenta típica de Gau Beltza. Al finalizar habrá la posibilidad de quemar los miedos, cantar coplas y disfrutar de un pintxo en Foru Plaza.