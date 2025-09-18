Fiestas hoy y mañana con infinidad de actos en el barrio de Urumea Berri

Juan F. Manjarrés ASTIGARRAGA. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

A Astigarraga regresa el ritmo festivo este fin de semana y lo hace gracias al desarrollo de las que tienen lugar hoy y mañana en Urumea Berri. Una zona relativamente nueva pero que se está mostrando cada vez con una mayor actividad. Fruto de ello llegan unos festejos que permitirán vivir dos jornadas con un fenomenal ambiente, del que se podrán aprovechar no solo los vecinos de esta zona del municipio sino también el resto de astigartarras que quieran acercarse.

El programa de festejos echará a andar esta tarde y a las 18.00 se lanzará el txupinazo para anunciar la llegada de dos días especiales. Solo media hora más tarde será el turno de la salida de los cabezudos y a las 19.00 de la tamborrada, que se moverá por las calles del barrio. Esta primera jornada festiva se cerrará a las 21.30 horas con un concierto del grupo Itzal.

Como suele ser habitual en los barrios, el día más intenso será el del sábado, o sea que mañana llegará especialmente cargado de actividades. A las 10.30 horas se pondrá en marcha el programa festivo de esta segunda y última jornada con los hinchables para disfrute de los pequeños, seguido de juegos a las 11.00 también para ellos.

Los cabezudos saldrán a las 13.00 horas y una hora más tarde todo el que se haya apuntado podrá degustar la comida preparada para la cita popular. La tarde contará con una fiesta de la espuma que dará comienzo a las 17.00 horas, para seguir luego con un campeonato de toka que llega de la mano de Kupela Taberna. Su hora de inicio se ha establecido para las 18.00 horas.

La última parte de las fiestas tendrá a la música como protagonista. A partir de las 20.00 horas se podrá disfrutar con el sonido de dj Flowing, con la salida del toro de fuego a las 22.00. Luego será nuevamente el dj el que guiará la fiesta.