Extraordinario concierto en Erribera de los coros Ferrum, de Asturias, y Eragiyok

J. F. M. astigarraga. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Los coros Ferrum, de Asturias, y Eragiyok, de Astigarraga, se unieron en el segundo concierto del ciclo organizado por el de Astigarraga en una tarde que unió a numerosos aficionados a la música en Erribera kulturgunea.

Siguiendo el mismo esquema empleado en anteriores ocasiones, el coro anfitrión Eragiyok ofreció las primeras piezas del concierto, todas ellas obras nuevas en su repertorio y entre las que destacaron las alegres 'Matsaren orpotik' de Guridi y 'Neskazarrak' de Aldave, así como una íntima 'Adios ene maitia' de Aita Donostia.

Tras este aperitivo llegó el plato fuerte de la tarde, la actuación del coro invitado Ferrum. Los asturianos comenzaron su actuación con la obra sacra 'Adonai' con los casi treinta cantores rodeando al público y conducidos por su director Marco Antonio García de Paz desde las filas altas del auditorio. Siguieron con la secuencia de música sacra alternando obras clásicas como 'O lux beata Trinitas' de Mendelssohn con trabajos contemporáneos de músicos como Lauridsen o Whitacre.

Pasando al territorio de la música profana, la evocación a sus orígenes marineros de Luanco vino de la mano de 'Viento del mar' y 'Virgen de la Barquera', composición estrenada en el Certamen de la Canción Marinera de Santa Vicente de la Barquera, donde consiguieron el Segundo Premio, y que está escrita por el integrante del coro y compositor Jesús Gavito. Impactante fue también su obra final con el mismo nombre del coro, 'Ferrum', en el que se alternan diversos ritmos acompañados de la percusión y el sonido del cuerno, y que ofrece un desarrollo y final vibrante que desató una gran ovación.

Después de un intercambio de recuerdos entre ambos directores y con todos los cantores sobre el escenario, sus voces se unieron para la parte final del concierto en el que la música vasca volvió a tener protagonismo con el clásico 'Boga, boga' y el simbólico 'Nere izango zen' ('Txoria txori') arreglado por Javier Busto, que sirvió para lanzar un mensaje para recordar la terrible situación que se vive en Gaza.

Todavía hubo tiempo para cerrar la velada con un 'Agur, jaunak' solemne que el público escucho de pie, lo que supuso un broche de oro a un gran concierto.