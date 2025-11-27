Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes en el espectáculo de sevillanas ofrecido en Erribera.

Astigarraga

Un espectáculo de sevillanas para denunciar la violencia machista

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44

Hay distintas formas de lanzar un grito frente a la violencia machista y Astigarraga, centrada desde hace muchos años de manera intensa en este ... tema con el proyecto Madejas contra la Violencia Sexista, ha querido dar un paso más y lo ha hecho lanzándose a bailar sevillanas. Han pasado de tejer a bailar y han llevado su espectáculo a la casa de cultura Erribera, con la participación también de otros grupos vinculados al mundo de las sevillanas llegados desde distintos municipios. Más de 150 personas acudieron a disfrutar del espectáculo ofrecido.

