Un espectáculo de sevillanas para denunciar la violencia machista

Hay distintas formas de lanzar un grito frente a la violencia machista y Astigarraga, centrada desde hace muchos años de manera intensa en este ... tema con el proyecto Madejas contra la Violencia Sexista, ha querido dar un paso más y lo ha hecho lanzándose a bailar sevillanas. Han pasado de tejer a bailar y han llevado su espectáculo a la casa de cultura Erribera, con la participación también de otros grupos vinculados al mundo de las sevillanas llegados desde distintos municipios. Más de 150 personas acudieron a disfrutar del espectáculo ofrecido.

El tema elegido para el desarrollo del espectáculo no podía ser otro que el de la mujer maltratada, reconociendo que es «duro» crear una coreografía sobre este tema. Además del grupo de Astigarraga, se han dado cita los de Concha Rociera, Hoku Kai y Aljarafe de Errenteria, así como Semblante Andaluz de Lasarte-Oria.

La asociación Matazak lleva más de 10 años visibilizando la lucha contra la violencia de género con su proyecto Madejas contra la Violencia Sexista, creando un gran lazo colectivo tejido en diferentes rincones del mundo y unido en Astigarraga. Más de 8 kilómetros de puntadas reivindicando la lucha por los derechos humanos de las mujeres.

«Tejer era nuestro símbolo, símbolo del tiempo, de la memoria y de la transmisión, pero desde los grupos de sevillanas de Matazak, Aires del Urumea, nos dimos cuenta de que la artesanía transformada en algo colectivo podía ceder el paso al arte musical y que por mediación del baile también podíamos reivindicar nuestra lucha», afirman desde el grupo. «Y aquí estamos creando este evento exclusivamente realizado gracias a la participación ciudadana», insisten. Dan las gracias a todas las personas que se han animado a participar acudiendo a todos los ensayos con energía, vitalidad, alegría y buen humor, ya que en el fondo se trata de la unión de personas «que viven y disfrutan de las mismas sensaciones cuando bailan sevillanas».

«Queremos agradecer especialmente a Pepa Caballero por ser la profesora de Aires del Urumea, por abrir las puertas del mundo de las sevillanas aquí en Astigarraga y organizar este evento gracias a sus contactos», culminan.