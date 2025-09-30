Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de EAJ-PNV de Astigarraga posan tras su lectura de la situación en mitad de la legislatura.

Astigarraga

EAJ-PNV propone la elaboración de un Plan Integral de seguridad vial en el municipio

En mitad de la legislatura critica lo que entiende como «una falta de acción alarmante» del gobierno de EH Bildu

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31

El grupo municipal de EAJ-PNV de Astigarraga ha hecho balance de la gestión del Gobierno Municipal de EH Bildu durante la actual legislatura. ... Según el partido jeltzale, la administración local «ha dejado muchas de sus promesas sin cumplir y proyectos fundamentales para el municipio han quedado paralizados». Su portavoz, María Otaegi, denuncia que «EH Bildu llegó con grandes discursos y promesas, pero la verdad es que los proyectos que debían mejorar nuestra vida diaria siguen en un cajón, como son la reforma del ambulatorio, el nuevo DBH y la mejora de la movilidad y servicios de los autobuses».

