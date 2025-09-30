EAJ-PNV propone la elaboración de un Plan Integral de seguridad vial en el municipio

El grupo municipal de EAJ-PNV de Astigarraga ha hecho balance de la gestión del Gobierno Municipal de EH Bildu durante la actual legislatura. ... Según el partido jeltzale, la administración local «ha dejado muchas de sus promesas sin cumplir y proyectos fundamentales para el municipio han quedado paralizados». Su portavoz, María Otaegi, denuncia que «EH Bildu llegó con grandes discursos y promesas, pero la verdad es que los proyectos que debían mejorar nuestra vida diaria siguen en un cajón, como son la reforma del ambulatorio, el nuevo DBH y la mejora de la movilidad y servicios de los autobuses».

«Nos encontramos a mitad de legislatura y seguimos sin ver resultados tangibles. La falta de acción del Gobierno Municipal es alarmante y los problemas más graves siguen sin resolverse. A pesar de contar con recursos y presupuesto suficiente, muchas de las iniciativas que fueron anunciadas con bombo y platillo han quedado en el aire, perjudicando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas», ha señalado la portavoz del grupo municipal de EAJ-PNV.

Seguridad vial y mejora de la movilidad Apuesta por un municipio más amable para el peatón.

Accesibilidad universal en espacios públicos Se deben garantizar itinerarios totalmente accesibles.

Impulso al desarrollo económico y sostenible Crear espacios verdes y evitar ser un municipio dormitorio.

El grupo municipal jeltzale critica la falta de un plan integral y a largo plazo que defina la acción de la administración local. Entre los principales puntos de crítica se encuentran los retrasos en proyectos de movilidad, la mejora de la seguridad vial y la falta de atención a las necesidades de accesibilidad en los espacios públicos. EAJ-PNV de Astigarraga llama «a reaccionar ante la pasividad, falta de gestión y las promesas incumplidas de EH Bildu».

«El gobierno de EH Bildu ha demostrado una inacción que perjudica directamente a los ciudadanos de Astigarraga. Las soluciones a problemas como la seguridad en las calles o la creación de infraestructuras accesibles no han llegado, y nos preocupa enormemente que no haya señales claras de que vayan a llegar en el futuro cercano», ha añadido la portavoz.

A pesar de «la crítica situación actual», el PNV no se limita a señalar los fallos del gobierno municipal, sino que presenta propuestas «concretas y responsables para mejorar» la calidad de vida en Astigarraga. Una de ellas se centra en el apartado de seguridad vial y mejora de la movilidad. El PNV insta a activar los radares de velocidad, «que llevan más de un año sin funcionar», y propone un plan integral de seguridad vial que incluya la creación de nuevos puntos de control. Se plantea una apuesta por un municipio «más amable para el peatón», frente al vehículo privado. Además, se propone la mejora de las infraestructuras de transporte público para garantizar la accesibilidad y la sostenibilidad de la movilidad en el municipio.

En lo que respecta a accesibilidad universal en espacios públicos ve «necesario» crear un plan de accesibilidad integral que abarque todos los espacios públicos y edificios municipales. «El municipio sigue lleno de barreras y el equipo de gobierno no demuestra voluntad real para garantizar un derechos básico como la accesibilidad». En este sentido entienden que se deben garantizar itinerarios totalmente accesibles para que todas las personas puedan moverse con autonomía y «superar las barreras físicas actuales». EAJ-PNV propone la instalación de rampas y otras medidas para garantizar la accesibilidad en zonas estratégicas del municipio, como el centro de la localidad y las zonas de mayor tránsito.

Espacios verdes

Por último, desde el grupo jeltzale hablan del impulso al desarrollo económico y sostenible. Apuesta por un modelo urbanístico «sostenible que fomente la creación de espacios verdes y el desarrollo de proyectos que beneficien a la economía local sin sacrificar la calidad de vida de los vecinos. Debemos evitar convertirnos en un 'municipio dormitorio', Astigarraga debe ser un pueblo en donde se pueda desarrollar un proyecto de vida: Vivir, trabajar y disfrutar de sus equipamientos y espacios naturales». Solicitará mayor ambición en el proceso de revisión del PGOU. Además, «frente a las promesas de proyectos incumplidos», el PNV insta al Gobierno Municipal a trabajar en un modelo de desarrollo que promueva el bienestar común y garantice la preservación del entorno natural.

Otaegi destaca que «Astigarraga necesita acción y proyectos reales, no más excusas de EH Bildu». Es por ello, que el PNV de Astigarraga reafirma su compromiso con el municipio. «No nos conformamos con la situación actual. Desde EAJ-PNV seguimos trabajando para ofrecer una alternativa de gobierno que esté a la altura de las necesidades de los vecinos. Queremos un Astigarraga que sea referente en sostenibilidad, accesibilidad y bienestar social», concluye.