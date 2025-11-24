EAJ/PNV presenta distintas enmiendas al Presupuesto por 486.000 euros

Juan F. Manjarrés AstigarragA. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

EAJ/PNV de Astigarraga ha analizado en detalle el borrador de Presupuestos presentado por el Gobierno municipal de EH Bildu para 2026 y ha detectado «varias carencias» que, a su juicio, deben corregirse para que las cuentas respondan realmente a las necesidades de la ciudadanía. Por ello, el grupo jeltzale ha registrado un conjunto de enmiendas que suman 486.000 euros, entre inversiones y nuevas líneas de ayuda, con el objetivo de que el Presupuesto «mejore de manera significativa».

Así, el grupo jeltzale ha presentado enmiendas para mejorar la participación, la seguridad, la igualdad, el comercio local, la cultura juvenil y la transición energética, y muestra su «preocupación por la subida del 12,59% del gasto y por el recorte del 23,61% en la atención domiciliaria».

«El borrador presentado por el Gobierno municipal contempla un aumento del 12,59% respecto a este año, lo que supone 1.658.262,32 euros más. El mayor incremento se concentra en el capítulo de gastos de personal, con 454.000 euros adicionales, un 13,37% más», afirman desde el principal partido de la oposición. «También suben de manera considerable los gastos de funcionamiento y las subvenciones, que crecen en 600.000 euros, un 36% más que en 2025».

El grupo jeltzale considera «necesario analizar» si este incremento del gasto corriente revertirá realmente en mejoras claras para los astigartarras. Asimismo, el grupo advierte de que el Gobierno municipal «se está acostumbrando a la subida de la aportación foral y un cambio en el contexto económico podría generar problemas» en las arcas municipales. «Si eso ocurre, la consecuencia directa sería una subida de impuestos y tasas para la ciudadanía. Por eso observamos con preocupación el aumento constante del gasto corriente», señalan.

Distintos apartados

Las propuestas planteadas desde EAJ/PNV se centran en distintos apartados. Uno es el de transparencia y participación ciudadana, pidiendo habilitar la grabación y el streaming de los plenos municipales. En seguridad vial, recuperar el proyecto de instalación de radares iniciado por el gobierno jeltzale entre 2015 y 2019. También tocan el área de igualdad, para poner en marcha el Plan de Coeducación y crear el Consejo de Mujeres, además de aumentar la partida destinada a la asociación Madejas, «que ha sido reducida».

Juventud y cultura reciben igualmente planteamientos desde la oposición. Piden realizar un estudio para impulsar la 'Fábrica Cultural para Jóvenes', equipada con recursos audiovisuales. En servicios sociales el «revertir la reducción del 23,61% en la partida de atención domiciliaria y recuperar, como mínimo, los niveles de este año», y en comercio local y autónomos, crear una nueva línea de ayudas para el pequeño comercio y la hostelería, orientada a digitalización, energías renovables, mejora de accesibilidad, relevo generacional y creación de nuevos proyectos.

En lo que respecta a transición energética, desde el PNV solicitan establecer nuevas ayudas para impulsar energías renovables y actuaciones de aislamiento en edificios; mientras que en deporte y vida activa se centran en instalar equipamientos deportivos como un rocódromo y una canasta de baloncesto en las zonas del antiguo centro cultural y Anuska.

El planteamiento en medio ambiente es el de crear un jardín vertical en Erribera y desarrollar infraestructuras SUDS (Sistema Urbano de Drenaje Sostenible), y en movilidad aumentar la aportación al servicio de autobús urbano para «demostrar un compromiso real con su implantación».

Capítulo especial para las personas mayores, al reclamar el estudiar la viabilidad de construir en Astigarraga una residencia para personas en situación de dependencia, incorporando una partida específica para ello. En relación con esta última propuesta, subrayan que la población de mayor edad está aumentando y que muchas familias «deben acudir a residencias de otros municipios al no poder garantizar en casa los cuidados necesarios». Por ello, los jeltzales consideran «imprescindible» que Astigarraga explore alternativas propias y destine recursos a este fin.

Así mismo, se propone la supresión de la partida que financia Zubieta Bizirik, «una estructura política que lleva años sufragando una posición totalmente ideologizada y sectaria en torno a la gestión de residuos, sin aportar mejora alguna en las tasas de reciclaje de Astigarraga».

EAJ/PNV destaca que sus propuestas buscan «complementar y reforzar» el Presupuesto, aportando «mejoras reales» en participación, igualdad, seguridad, servicios sociales, comercio, juventud, medio ambiente y atención a las personas mayores. «Si el Gobierno municipal tiene en cuenta estas enmiendas, apoyaremos el Presupuesto», afirman.